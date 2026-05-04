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Lettere & Opinioni
04/05/2026 18:15:00

“Professionalità e umanità: grazie alla Chirurgia di Marsala e al dott. De Vita”

https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-05-2026/professionalita-e-umanita-grazie-alla-chirurgia-di-marsala-e-al-dott-de-vita-450.jpg

Gentile direttore di TP24,

sento oggi il bisogno di condividere questa lettera per elogiare tutti i componenti del reparto di Chirurgia Generale del Presidio Ospedaliero “Paolo Borsellino” di Marsala, magistralmente guidato dal dott. Filippo Frazzetta, primario del reparto.

 

In particolare, desidero esprimere un sentito ringraziamento al dott. Giovanni De Vita, il medico che mi ha operato, insieme a tutto lo staff. Ho riscontrato, nei modi e nell’attenzione dimostrata nei miei confronti, e soprattutto nel risultato ottenuto, una professionalità davvero encomiabile.

 

Ho voluto condividere questa mia esperienza perché troppo spesso si leggono articoli denigratori nei confronti della sanità pubblica, mentre raramente viene dato il giusto riconoscimento al grande lavoro svolto da medici, infermieri e operatori socio-sanitari, che con dedizione e competenza svolgono quotidianamente il proprio lavoro.

 

Concludo, con piena cognizione di causa e forte dell’esperienza vissuta, affermando che il reparto di Chirurgia dell’Ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala funziona in maniera eccellente.


Ignazio Titone



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