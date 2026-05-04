Governare il rischio per crescere: a Trapani l’evento “Risk & Continuity”

04/05/2026 14:00:00

Oggi fare impresa significa una cosa molto precisa: saper prevedere, misurare e governare i rischi. È da questa consapevolezza che nasce “Risk & Continuity – dalla strategia agli strumenti”, l’evento in programma giovedì 14 maggio alle 14.30 a Palazzo Montalto, nel cuore di Trapani.

Un appuntamento rivolto a imprenditori e operatori economici, pensato come momento di confronto concreto e operativo, lontano da approcci teorici fine a sé stessi.

Al centro dell’incontro ci saranno due ambiti ormai cruciali per la continuità aziendale: il rischio climatico e catastrofale, da un lato, e il rischio cyber, dall’altro. Due dimensioni diverse ma accomunate da un fattore determinante: il loro potenziale impatto sull’operatività, sui processi e sulla sostenibilità delle imprese.

L’obiettivo è chiaro: portare il risk management oltre una logica puramente difensiva e trasformarlo in una vera leva strategica.

“L’azienda virtuosa oggi è quella che conosce i propri rischi, li previene e si dota degli strumenti adeguati per attenuarne gli effetti”: è questa la linea guida dell’incontro.

Il taglio sarà pratico: spazio a esempi concreti, strumenti operativi e confronto diretto con i partecipanti. Si parlerà di trasferimento assicurativo, compliance, sostenibilità e continuità operativa, fino ad affrontare un nodo centrale per le imprese: il rapporto tra gestione del rischio e accesso al credito.

Un passaggio decisivo.

Un’azienda che gestisce i rischi in modo strutturato è infatti percepita come più solida, e questa solidità incide anche sulla valutazione da parte del sistema bancario. Non si tratta quindi solo di tutela, ma anche di competitività.

Il programma prevede una prima parte dedicata all’analisi degli scenari e dei principali rischi, seguita da un approfondimento sugli strumenti di protezione. In chiusura, una riflessione sul valore del risk management in termini di affidabilità e standing creditizio.

I nomi dei relatori e dei partner saranno annunciati nei prossimi giorni. L’incontro si concluderà con un momento di networking, pensato per favorire relazioni e scambio tra imprese e professionisti.



