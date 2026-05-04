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Dediche e pensieri
04/05/2026 14:25:00

In memoria di Ugo Forti

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In memoria di Ugo Forti

 

Caro Ugo, quanta storia comune ci ha resi vicini nello spazio e nell’anima.
 

Dal mio studio, aprendo la finestra, vedevo sempre il tuo ambulatorio aperto dal primo mattino e le persone che venivano da te per curarsi.

 

Tuo padre Vincenzo, come il mio Giovanni, maestri elementari, entrambi in Africa: il tuo in Tunisia, il mio in Libia. Rimpatriati, entrambi alla scuola Garibaldi fino al pensionamento.

 

Ti verrò spesso a trovare con un fiore e una preghiera nella cappella antistante quella della famiglia Piazza. Le due cappelle dirimpettaie hanno in comune l’immagine di Gesù maestro, un simbolo che evoca l’educazione da noi ricevuta in famiglia e testimoniata con il lavoro, assunto come missione e servizio alle persone.

 

Caro Ugo, saremo vicini per sempre.

 

Elio Piazza



Dediche e pensieri | 2026-05-04 14:25:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-05-2026/in-memoria-di-ugo-forti-250.jpg

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In memoria di Ugo Forti Caro Ugo, quanta storia comune ci ha resi vicini nello spazio e nell’anima. Dal mio studio, aprendo la finestra, vedevo sempre il tuo ambulatorio aperto dal primo mattino e le persone che venivano da te per...

Native | 25/04/2026
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Native | 27/04/2026
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Kayak, esordio stagionale da podio per la Società Canottieri...

Native | 25/04/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-04-2026/1777023473-0-studio-vira-per-l-agricoltura-siciliana.jpg

Studio Vira per l'agricoltura siciliana

Native | 25/04/2026
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