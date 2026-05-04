04/05/2026 14:25:00

In memoria di Ugo Forti

Caro Ugo, quanta storia comune ci ha resi vicini nello spazio e nell’anima.



Dal mio studio, aprendo la finestra, vedevo sempre il tuo ambulatorio aperto dal primo mattino e le persone che venivano da te per curarsi.

Tuo padre Vincenzo, come il mio Giovanni, maestri elementari, entrambi in Africa: il tuo in Tunisia, il mio in Libia. Rimpatriati, entrambi alla scuola Garibaldi fino al pensionamento.

Ti verrò spesso a trovare con un fiore e una preghiera nella cappella antistante quella della famiglia Piazza. Le due cappelle dirimpettaie hanno in comune l’immagine di Gesù maestro, un simbolo che evoca l’educazione da noi ricevuta in famiglia e testimoniata con il lavoro, assunto come missione e servizio alle persone.

Caro Ugo, saremo vicini per sempre.

Elio Piazza



