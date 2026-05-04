Cade nei bagni del cimitero e muore: tragedia a Trapani

04/05/2026 18:04:00

Tragedia al cimitero di Trapani, dove un uomo di circa 80 anni, indicato con le iniziali A.B., è morto in seguito a una caduta accidentale. L’episodio si è verificato ieri mattina, intorno alle 12:30, nella zona lato lungomare Dante Alighieri, all’interno dei servizi igienici.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo, con difficoltà motorie e solito muoversi con una carrozzina elettrica, sarebbe caduto riportando un trauma cranico fatale. A dare l’allarme è stato il personale intervenuto sul posto: inizialmente il 118, che ha constatato il decesso, e successivamente i Carabinieri della stazione di Trapani.

Il corpo è stato trovato all’interno dei bagni, dove l’anziano si sarebbe accasciato senza riuscire a rialzarsi. Sul posto è stata effettuata un’ispezione cadaverica, che ha confermato come la morte sia verosimilmente conseguenza della caduta, escludendo al momento il coinvolgimento di terzi.

Dopo gli accertamenti di rito, la salma è stata restituita ai familiari. Non risultano ulteriori elementi investigativi: tutto lascia pensare a un tragico incidente. L’uomo, secondo quanto emerge, si trovava al cimitero probabilmente per far visita a un proprio caro.



