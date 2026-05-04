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Cronaca
04/05/2026 13:30:00

Addio al dottor Ugo Forti, il cordoglio dell’Ordine dei Medici di Trapani 

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Il Presidente dell’Ordine dei Medici di Trapani, unitamente al Consiglio Direttivo dell’OMCeO, esprime il più profondo cordoglio per la scomparsa del Dottor Ugo Forti, figura esemplare della medicina marsalese e riferimento umano e professionale di straordinario valore.

 

Con la sua lunga vita dedicata alla cura, il Dottor Forti ha incarnato i più alti principi della professione medica, coniugando competenza scientifica, rigore etico e una rara sensibilità verso il paziente. La sua visione della medicina, intesa come missione al servizio della persona nella sua interezza, rappresenta un’eredità preziosa per tutti noi e un modello per le future generazioni di medici.

 

Era iscritto all’Ordine dei Medici da più di settant’anni ed ha continuato a volerne essere parte fino all’ultimo. E Quindici anni fa, nel 2011, l’Ordine dei Medici Chirurghi di Trapani gli ha conferito una targa per meriti professionali.

 

La sua dedizione instancabile, protrattasi fino agli ultimi tempi, e la sua attenzione verso i più fragili testimoniano un percorso umano e professionale che onora l’intera categoria.

Il ricordo del Dottor Ugo Forti continuerà a vivere nell’esempio che ha lasciato e nella gratitudine di quanti hanno avuto il privilegio di conoscerlo.

 



Cronaca | 2026-05-04 18:04:00
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