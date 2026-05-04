Villa Rosina Nord, si inaugura mercoledì il pannello dedicato a Rita Atria

04/05/2026 15:26:00

Un luogo, un tempo segnato dal degrado e dall’abbandono, diventa oggi spazio di memoria, legalità e partecipazione civile.

Mercoledì 6 maggio, alle ore 16.30, in Piazza Rita Atria a Villa Rosina Nord, l’associazione Erythros insieme al Comitato cittadino “Piazza Pulita Villa Rosina Nord” inaugurerà un pannello dedicato a Rita Atria, la giovane testimone di giustizia siciliana che a soli 17 anni ebbe il coraggio di rompere il muro dell’omertà collaborando con il giudice Paolo Borsellino nella lotta a Cosa Nostra.

L’iniziativa non rappresenta soltanto la collocazione di un’immagine commemorativa, ma assume il significato di una restituzione collettiva di identità ad un’area verde che versava in condizioni di totale incuria, trasformata di fatto in una discarica a cielo aperto.

A cambiare il volto della piazza sono stati anni di interventi volontari, giornate ecologiche, manutenzione costante e risorse economiche investite dall’associazione Erythros, che ha progressivamente restituito decoro ad uno spazio oggi frequentato da famiglie, bambini e residenti.

"È un esempio concreto di come il senso civico e l’impegno condiviso possano trasformare il degrado in bellezza fruibile da tutti", sottolinea la presidente di Erythros, Elena Lombardo, che rilancia anche un appello alla cittadinanza per sostenere la manutenzione ordinaria dell’area.

L’associazione ha infatti avviato una campagna di contributo volontario rivolta ai residenti: dieci euro l’anno, meno di un euro al mese, per consentire di continuare a garantire pulizia, potatura e cura del verde. Il claim scelto sintetizza lo spirito dell’iniziativa: "Un piccolo gesto per prenderci cura insieme di un bene comune”.

Ma il valore simbolico dell’appuntamento va oltre il recupero urbano.

La figura di Rita Atria continua infatti a rappresentare una delle pagine più dolorose e coraggiose della storia siciliana. Figlia e sorella di uomini legati agli ambienti mafiosi, nel novembre del 1991 decise di testimoniare davanti alla magistratura, fornendo elementi decisivi alle indagini e diventando una delle più giovani testimoni di giustizia italiane. Dopo la strage di via D’Amelio e l’uccisione di Paolo Borsellino, al quale era profondamente legata, si tolse la vita a Roma il 26 luglio 1992.

"Questa iniziativa rappresenta molto più di una semplice inaugurazione — aggiunge ancora Lombardo — È la prova che quando una comunità decide di prendersi cura del proprio territorio può davvero cambiarne il destino. Dietro questo spazio ci sono anni di lavoro silenzioso: oggi tutto questo assume il volto di una ragazza che ha scelto il coraggio e la legalità quando sarebbe stato più semplice tacere".

Non casuale, dunque, la scelta di intitolare proprio a Rita Atria questo angolo verde del quartiere.

L’obiettivo è soprattutto quello di parlare alle nuove generazioni: trasformare la piazza in un presidio educativo permanente, capace di ricordare ai più giovani che la difesa della legalità passa anche dai gesti quotidiani, dalla cura degli spazi comuni e dalla capacità di sentirsi parte di una stessa comunità.

Mercoledì pomeriggio, dunque, Villa Rosina Nord non inaugurerà soltanto un pannello ma concretizzerà un messaggio: dal degrado può nascere bellezza, dall’indifferenza può nascere partecipazione.



