Trapani, possibili disagi idrici dopo intervento Enel a Bresciana

Problemi nell’erogazione del servizio idrico nelle prossime ore. L’allerta del Comune di Trapani arriva dopo un intervento effettuato il 2 maggio da Enel sulla rete elettrica in località Bresciana, che interessa il rilancio R1.
Si tratta di un impianto fondamentale per la distribuzione dell’acqua, collegato ai pozzi e ai sistemi di pompaggio presenti proprio nella zona di Bresciana, da cui dipende gran parte dell’approvvigionamento idrico della città.
Eventuali criticità sull’alimentazione elettrica possono quindi avere effetti diretti sulla regolare erogazione dell’acqua, con possibili disagi per i cittadini.
Il Comune fa sapere che ulteriori aggiornamenti saranno forniti nei prossimi giorni.