Mail falsa della Polizia: nuova truffa online, ecco come difendersi

04/05/2026 15:00:00

Mail falsa a nome della Polizia di Stato: è questo il nuovo tentativo di truffa segnalato in questi giorni. Si presenta come un avviso ufficiale, firmato dal capo della Polizia Vittorio Pisani, in cui si comunica l’avvio di un procedimento giudiziario per presunti accessi a siti pedopornografici.



Il messaggio, costruito per generare paura e urgenza, invita il destinatario a rispondere rapidamente fornendo “giustificazioni” rispetto alle accuse. In realtà si tratta di un raggiro: l’obiettivo è ottenere dati personali o denaro facendo leva sullo shock e sull’ansia di chi legge.



La Polizia di Stato chiarisce che non invia comunicazioni di questo tipo via email. Nessun procedimento viene notificato con queste modalità e non vengono richieste risposte dirette tramite posta elettronica.



Il consiglio è di non rispondere, non cliccare su eventuali link o allegati e cancellare immediatamente il messaggio. In caso di dubbi, è sempre bene rivolgersi alle forze dell’ordine o consultare i canali ufficiali.



