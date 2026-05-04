Futsal: il Mazara batte l'Eur 3 a 1, i torti arbitrali fanno il resto 

04/05/2026 14:00:00

La vittoria più amara della stagione. Al Palazzetto dello Sport di Mazara del Vallo, il Futsal Mazara si impone per 3-1 sull’Eur che però stacca il pass per la finale play off in virtù del 3-0 dell’andata. Una gara dominata in lungo e in largo dai gialloblu ma rovinata da una gestione arbitrale che lascia molte, anzi troppe perplessità.

Futsal Mazara che parte fin da subito con il power play, che però non porta a sbloccare il match nei primi secondi. Prima conclusione di Alves, bloccata agevolmente da Tobia. I gialloblu ci mettono però poco più di tre minuti a stappare il match e lo fanno col miglior marcatore stagionale, Salvatore Bruno, che finalizza al meglio un assist di Rivella dalla sinistra. La risposta ospite è in un paio di tentativi di Batella che però non impensieriscono Danek. I gialloblu continuano a spingere De Marco da sinistra la mette in mezzo ma Lutta allontana. Decisioni arbitrali che fanno discutere già nel corso del primo tempo, soprattutto per ciò che riguarda gestione di fischi e cartellini. Al 12’, doppio squillo dei gialloblu, prima con un mancino di Buscaglia che viene respinto da Tobia, poi con un tentativo di Alves, di un soffio a lato. I due combinano poco dopo, imbucata del brasiliano per il numero 9 ma ancora una volta è Tobia a dire di no. L’Eur raggiunge i cinque falli a più di cinque minuti dall’intervallo, poco dopo quinto fallo anche per i gialloblu. Gli ospiti ci provano con Mendez, tiro largo, i mazaresi invece si rendono pericolosi prima con un’imbucata di Bruno per Joao, deviata da Tobia in corner, e poi con un missile terra-aria di Joao, alto. Prima dell’intervallo, almeno un paio di decisioni dubbie da parte della direzione di gara che non sanziona i capitolini con il sesto fallo. Gialloblu nuovamente in campo con il power play, e ottima occasione per De Marco che però non riesce a correggere in rete un assist dalla sinistra, mentre poco dopo Tobia dice di no a Joao. Si va così al riposo sull’1-0.

Al rientro in campo è sempre la formazione di mister Bruno a fare la partita, stazionando nella metà campo avversaria. Su punizione Joao impegna il portiere ospite che poi compie gli straordinari prima per anticipare Bruno sul servizio di Rivella dalla sinistra e poi per volare su un tap-in a botta sicura di Alves. Clamorosa la svista arbitrale poco dopo, quando Tobia si lancia nella metà campo del Futsal Mazara, poi nel recuperare la posizione entra dritto su Bruno, stendendolo, mentre l’azione prosegue, ma la terna lascia correre. Le proteste portano però al rosso per l’allenatore in seconda, Pomilia. A metà tempo, sugli sviluppi di una rimessa laterale, il raddoppio gialloblu, con Buscaglia che la piazza sotto l’incrocio. I gialloblu ci credono, ma sbattono contro il muro difensivo capitolino oltre che contro quello eretto dalla direzione di gara: anche nella ripresa gli ospiti arrivano a cinque falli a diversi minuti dalla fine, ma nonostante qualche intervento duro non arriva la concessione del sesto fallo e il conseguente tiro libero. Ancora Tobia protagonista su una botta di Joao. Ci prova ancora col power play la squadra di casa, ma ha del clamoroso quanto accade a circa due minuti dalla fine, con Buscaglia atterrato in area di rigore al momento del tiro: il secondo arbitro sembra orientato alla concessione del penalty, il primo lascia correre. E sullo sviluppo dell’azione, Batella recupera palla e dalla propria area fa 2-1 a porta sguarnita. La reazione mazarese è immediata, palla in avanti ed è ancora Buscaglia a gonfiare la rete, ma proseguono le proteste mazaresi con diversi rossi all’indirizzo della panchina gialloblu, tra cui quello per mister Bruno. Al termine mancano poco più di 80 secondi, la sfera arriva ancora a Buscaglia, ma il suo diagonale col mancino esce di un soffio. L’Eur stringe le maglie difensive e porta a casa a qualificazione.

Alla sirena finale, le lacrime dei gialloblu e gli applausi di un pubblico straordinario, capace di trascinare la squadra fino a un passo da una rimonta incredibile. Finisce dunque qui, con una vittoria amara e tanta rabbia in corpo, la stagione 2025/26 del Futsal Mazara.

Il tabellino:

Futsal Mazara: Danek, Russo, Joao, Bruno, Di Conto, Buscaglia, Rivella, Agugliaro, Daricca, F. Alves, De Marco, Lampasona. All. Vincenzo Bruno.

Eur: Tobia, Mongelli, Genovesi, Bobadilla, Giulii Capponi, Batella, Lombardino, Carlettino, Rocchi, Scalambretti, Mendez, Lutta. All. Emanuele Fratini.

Marcatori: pt 3’10’’ S. Bruno, st 9’35’ Buscaglia, 18’19’’ Batella, 18’37’’ Buscaglia.

1° Arbitro: Gabriele Pette (Bologna); 2° Arbitro: Mauro Bontorin (Bassano del Grappa); Cronometrista: Angelo Iacona (Ragusa).

Note: Ammoniti: S. Bruno (M), Joao (M), F. Alves (M), Rivella (M), Scalambretti (E), Buscaglia (M). Falli: pt 5-5; st 2-5.





