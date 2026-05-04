Basket: la Virtus Trapani si aggiudica gara 1 dei Play Off di serie C

04/05/2026 18:00:00

La Virtus Trapani si aggiudica gara 1 dei quarti di finale dei play-off di Serie C. Al PalaVirtus, pieno all’inverosimile, i gialloblù superano Nova Basket 72-64 al termine di una sfida intensa, fisica, dal chiaro sapore di post-season. Dopo un avvio equilibrato, la squadra di coach Valerio Napoli ha costruito il successo nella seconda parte di gara, imponendo maggiore energia e solidità nei momenti decisivi. Una vittoria in volata, ma meritata per qualità e continuità. La serie ora si sposta a Torrenova. Mercoledì alle 19.30 andrà in scena gara 2, primo match point per la Virtus Trapani nella corsa verso il passaggio del turno.

Primo Quarto: Avvio contratto per Trapani, con gli ospiti subito efficaci grazie alle iniziative di Golino e Akele che valgono il 5-12 al 5’. I trapanesi però reagiscono, Genovese e Pace firmano l’11-12 al 7’. Nel finale El Showehy, Genovese e ancora Akele fissano il parziale sul 14-18.

Secondo Quarto: Nova trova continuità offensiva, mentre Costadura risponde con precisione dall’arco. I ritmi restano bassi e l’equilibrio regge fino al canestro di Bittar per il 20-25 al 14’. Rizzo aumenta l’intensità, Costadura e Genovese mantengono Trapani a contatto (27-30 al 18’). L’ultimo break però è degli ospiti. Senbergs e Akele mandano le squadre al riposo sul 28-36.

Terzo Quarto: Al rientro dalla pausa lunga Trapani cambia volto. Miculis e Genovese guidano la rimonta, ma Akele continua a essere un fattore e tiene Nova avanti sul 33-40 (24’). Da lì si accende la sfida. Le triple di Genovese e Pace e i liberi di Miculis stringono il punteggio fino al 44-45 (27’). Rizzo firma il pari, Miculis il primo vantaggio trapanese (48-46 al 28’). Frisella e Rizzo chiudono la frazione sul 52-48.

Quarto Quarto: Trapani continua a colpire con regolarità. Genovese, Gentile e Frisella allargano il margine fino al 60-51 (34’). Le due squadre vivono di viaggi in lunetta, con Nova che prova a rientrare grazie a El Showehy e Senbergs (68-62 al 38’). I liberi di Pace e Genovese blindano però il successo trapanese per 72-64.

Valerio Napoli (coach Automondo Virtus Trapani): "Mi aspettavo una partita di questo livello di intensità, dura e sporca. Nei primi due quarti non siamo stati presenti né in attacco né in difesa. Abbiamo concesso troppi contropiedi e perso diversi palloni sui ribaltamenti, permettendo a loro di controllare la gara nella prima parte. Nel terzo e nel quarto quarto siamo entrati con un’altra determinazione, soprattutto in difesa. Abbiamo aumentato la pressione sulla palla e li abbiamo costretti a uscire dai loro punti di riferimento. In quel momento sono andati in difficoltà e noi abbiamo trovato più fluidità anche in attacco. In difesa non dobbiamo mai arretrare di un centimetro. È lì che deve stare la nostra forza. Sappiamo difendere a metà campo con durezza e presenza, senza mollare. Nel secondo tempo lo abbiamo fatto e questo ha inciso sulla vittoria finale. Mercoledì ci aspetta un’altra battaglia sportiva. Dovremo affrontarla con il piglio giusto, sapendo che servirà la stessa determinazione mostrata nel secondo tempo»"



